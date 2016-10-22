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СБУ в Києві вилучила понад 100 кг незаконно видобутого бурштину

Субота, 22 жовтня 2016, 02:11

Служба безпеки України перекрила в Києві канал вивозу в одну з країн Азії незаконно добутого бурштину.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як встановили оперативники спецслужби, сонячний камінь зловмисники добували в Рівненській області.

"Співробітники СБУ провели обшук у квартирі одного з учасників бурштинового "картеля" в Оболонському районі столиці та вилучили майже 120 кілограмів каміння. Крім того, правоохоронці виявили понад 10 тисяч доларів США готівки та промислові ваги", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 (Фінансування тероризму) КК України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУбурштин
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