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Вбивство в Кривому Озері: суд дозволив вийти двом поліцейським під заставу

Субота, 22 жовтня 2016, 03:08
Вбивство в Кривому Озері: суд дозволив вийти двом поліцейським під заставу

Двоє співробітників поліції, яких підозрюють у вбивстві 32-річного жителя смт Криве Озеро, можуть вийти під заставу в 120 тисяч гривень кожен.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області.

"Стосовно двох інших підозрюваних, дії яких у ході досудового розслідування перекваліфіковані з ч.3 ст.365 КК України на ч.2 ст.365 КК України, оскільки встановлено, що смерть потерпілого настала від вогнепальних поранень, а не побоїв, які могли  нанести правоохоронці, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 18 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 120 тис. грн. кожному", - йдеться в повідомленні.

Для водія службового автомобіля, який безпосередньо стріляв у потерпілого, продовжено термін утримання під вартою до 18 грудня без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як відомо, у ніч на 24 серпня за нез'ясованих обставин помер 32-річний таксист райцентру Криве Озеро в Миколаївській області Олександр Цукерман. Його земляки стверджують, що співробітники поліції забили скутого кайданками чоловіка до смерті на очах у дружини, матері і двох дітей. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у затриманого також і стріляли.

Прокуратура Миколаївської області вважає попередньою причиною загибелі Цукермана крововилив внаслідок застосування травматичної зброї. 

"Українська правда" у Threads

Теми: судполіція
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