Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

35 власників диппаспортів Туреччини попросили притулку у Німеччині

Субота, 22 жовтня 2016, 18:09

Уряд Німеччини повідомило, що власники 35 дипломатичних паспортів Туреччини після провалу спроби перевороту 15 липня звернулися до офіційного Берліну з проханням про надання притулку.

Про це повідомляє державне турецьке інформагентство Anandolu.

У відповідь на запит депутата від Партії Зелених Німеччини Озджана Мутлу радник глави МВС Німеччини Гюнтер Крингс повідомив, що у Федеральне управління у справах біженців та переселенців звернулися 35 громадян Туреччини, які володіють дипломатичними паспортами. У цю цифру входять також діти і дружини дипломатів.

"Всі звернення уважно вивчаються судовими органами та прокуратурою Німеччини. Рішення будуть прийняті з урахуванням Угоди про реадмісію між Туреччиною і Німеччиною від 13 грудня 1957 року", - додав Крінгс.

Два тижні тому німецькі ЗМІ повідомили, що вісім турецьких дипломатів, які мають зв'язок з організацією Фетуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує у підготовці перевороту, звернулися до німецької влади з проханням про притулок. Повідомлялося, що їхні паспорти вже анульовані.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаМЗСНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Туреччина
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Останні новини
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
Усі новини...
Реклама: