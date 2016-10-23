АТО: 33 атаки, ворог застосував артилерію під Авдіївкою і Павлополем

За минулу добу російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 22 провокації проти сил АТО. В районахі Мар’їнки та Красногорівки противник використовував міномети 82 та 120 калібрів, гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю. Поблизу Павлополя обстріли з боку бойовиків тривали зі ствольної артилерії калібру 152 мм та мінометів обох калібрів, а в напрямку Талаківки, Гнутового та Широкиного вів вогонь ворожий снайпер.

На Донецькому напрямку відбулось 8 обстрілів. В Новгородському та Нижнє Лозовому російсько-окупаційні війська застосовували проти українських воїнів вогонь БМП, міномети калібру 82 мм, а у Луганському і Зайцевому – міномети 120 калібру.

Провокації проти Збройних Сил України з використанням озброєння усіх калібрів одночасно тривали в районі оборони Авдіївки. Тут противник вів вогонь з артилерії 122 та 152 калібрів, мінометів калібрів 82мм та 120мм, озброєння танку, гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї.

На Луганському напрямку бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. В районі Новотошківського противник обстріляв підрозділи сил АТО з кулеметів різних систем, а в Кримському – з мінометів калібру 120 мм.