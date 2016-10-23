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РПР: Е-декларації подали майже 22 тис. посадовців, нардепів - лише 31

Неділя, 23 жовтня 2016, 14:52
РПР: Е-декларації подали майже 22 тис. посадовців, нардепів - лише 31

Станом на 23 жовтня електронні декларації подали майже 22 тис. посадовців, з них 31 - народні депутати.

Про це йдеться  у повідомленні "Реанімаційного пакету реформ" (РПР).

"За тиджень до дедлайну станом на 13:15 річні електронні декларації подали 21 901 (43%) посадовців, з них - 31 народний депутат", - йдеться у повідомленні.

У РПР зазначили, що станом на 9:00 17 жовтня на сайті НАЗП було лише 8333 е-декларацій, 6 з яких подали нардепи.

Як відомо, термін обов'язкової подачі е-декларацій спливає 1 листопада. Попри те, що народні депутати масово повідомляють про те, що заповнюють декларації,  при цьому вони скаржаться на те, що система має системні збої та не зберігає вказану інформацію.

Українська правда 

Теми: деклараціїВерховна Рада
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