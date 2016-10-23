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В МЗС РФ заявили, що хакери з США зламали "не той" сайт

Неділя, 23 жовтня 2016, 18:57

Сайт МЗС Росії працює у штатному режимі і не піддавався зламу, повідомлення телеканалу CNN про те, що такий факт нібито мав місце, стосується старого сайту, який вже не експлуатується. 

Про це 23 жовтня повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише ТАСС.

"Сайт МЗС РФ, про злам хакером якого повідомив CNN, працював і працює у штатному режимі. Хоча і піддається регулярно атакам, які в рази збільшилися після 2013 року. Йдеться про старий сайт, який вже давно не експлуатується", - зазначила Захарова. 

Вона додала, що зараз фахівці розбираються, що саме сталося.

"Якщо встановлять, що мав місце злам американцями хай і не працюючого ресурсу, приємного мало, тому що або введено в дію кібермашину руйнування, про яку говорили Байден і Макфол, або ця пекельна провокаційна виборча кампанія у Штатах завела людей до такого стану, що вони починають трощити все на своєму шляху", - додала вона. 

Захарова зазначила, що телеканал CNN перед публікацією повідомлення про злам сайту МЗС РФ за підтвердженням інформації не звертався.

Як відомо, раніше CNN повідомив, що американський хакер, який називає себе The Jester ("Шут"), повідомив про злам веб-сайту Міністерства закордонних справ Росії у відповідь на хакерські атаки РФ на американські об'єкти.

Теми: МЗСРосіяхакериСША
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