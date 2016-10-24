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Україна імпортувала рекордну кількість газу зі Словаччини

Понеділок, 24 жовтня 2016, 02:42

22 жовтня Україна імпортувала зі Словаччини рекордні 42,016 млн куб. м природного газу.

Про це свідчать дані ПАТ "Укртрансгаз".

Попередні максимальні значення імпорту зі Словаччини за 26-ти місячну історію цього реверсу також були зафіксовані в жовтні цього року: 21-го (41,859 млн куб. М) і 5-го (41,627 млн куб м).

В цілому, протягом 1-22 жовтня Україна імпортувала з Європи 1,077 млрд куб. м газу, в тому числі зі Словаччини - 897,5 млн куб. м, Польщі - 92,8 млн куб. м, Угорщини - 86,9 млн куб. м.

Раніше глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозував, що в жовтні імпорт газу з Європи складе близько 1,3-1,4 млрд куб. м.

Імпорт газу з боку Росії не здійснюється Україною з 26 листопада 2015 року.

"Інтерфакс-Україна"

Теми: Словаччинагаз
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