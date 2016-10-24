"Укрзалізниця" призначила ще 4 додаткові поїзди на період канікул

"Укрзалізниця" призначила ще 4 додаткові поїзди для перевезення під час осінніх шкільних канікул.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Поїзди курсуватимуть з Києва до Ужгорода, Хмельницького та Харкова, а також на напрямку Запоріжжя – Івано-Франківськ. Таким чином, наразі до послуг пасажирів загалом уже 9 додаткових поїздів.

Так, у період з 27 жовтня по 7 листопада курсуватимуть такі додаткові поїзди:

№ 207 Київ – Ужгород, відправлення з Києва 28 жовтня та 4 листопада, зворотно з Ужгорода 30 жовтня та 6 листопада.

№ 275/276 Київ – Хмельницький, вирушить туди та зворотно 6 листопада.

№ 232/231 Запоріжжя – Івано-Франківськ, відправлення з Запоріжжя 28 жовтня та 4 листопада, зворотно з Івано-Франківська 29 жовтня, 5 листопада.

№ 728/727 Київ – Харків, відправлення туди та зворотно 27 жовтня, 1, 2 листопада.

№ 191/192 Київ – Львів, туди та зворотно вирушить 29 жовтня та 5 листопада.

№ 228 Одеса – Львів, відправлення з Одеси 28 жовтня та 4 листопада, зворотно – 30 жовтня та 6 листопада.

№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, з Києва 28 жовтня та у зворотному напрямку 30 жовтня.

№ 235 Харків – Ужгород, відправлення з Харкова 28 жовтня, 1, 4 листопада й у зворотному напрямку 30 жовтня, 2, 6 листопада.

№ 209/210 Київ – Миколаїв, з Києва 28 жовтня, 7 листопада та зворотно 27 жовтня, 6 листопада.

Ознайомитися з графіком руху цих поїздів та придбати квитки можна на порталі booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Українська правда