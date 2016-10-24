Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

5 країн продовжили санкції, введені за агресію проти України

Понеділок, 24 жовтня 2016, 19:52

Україна і ще чотири країни приєдналися до продовжених до 15 березня 2017 року санкцій ЄС, запроваджених у зв'язку з порушенням територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, члени європейської економічної зони Ліхтенштейн та Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради ЄС (про продовження санкцій – ред..)", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ці держави приведуть свою політику у відповідність до цього рішення Ради ЄС.

"Європейський союз бере до уваги ці зобов’язання і вітає їх", - заявила Могеріні.

Як відомо, 15 вересня Рада Євросоюзу ухвалила рішення продовжити на півроку санкції проти 146 осіб та 37 організацій за агресію проти України.

У Раді ЄС нагадали, що є кілька заходів Євросоюзу у відповідь на кризу в Україні, в тому числі: економічні санкції щодо конкретних секторів російської економіки, які діють до 31 січня 2017 року; і обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, які діють до 23 червня 2017 року.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
санкції
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Зеленський ввів санкції проти компаній Фрідмана та його партнерів
Останні новини
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
Усі новини...
Реклама: