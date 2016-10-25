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В РФ автора пам'ятки туристам про відвідування Криму оголосили в розшук

Вівторок, 25 жовтня 2016, 05:25

Голову Товариства захисту прав споживачів Михайла Аншакова, автора резонансної пам'ятки для туристів, які збираються до Криму, оголосили у федеральний розшук.

Про це Аншаков повідомив в facebook.

За його словами, в розшук його оголосили повторно за тим самим обвинуваченням.

У документах, опублікованих Аншаковим також йдеться про арешт майна - комп'ютерного блоку живлення, монітору і бежевого металевого сейфа. Аншаков, згідно з документами, був призначений "відповідальним зберігачем" арештованого майна, але здійснив його приховування.

У документах також йдеться, що слідство не може встановити місцезнаходження Аншакова.

"Таким чином у цій справі федеральний розшук для мене - це перманентний стан, з якого не допомагає вийти ні проживання за місцем постійної реєстрації, ні відоме правоохоронцям місце роботи, ні саме з ними особисте спілкування", - пише Аншаков.

Як відомо, Аншакова вже затримували в жовтні минулого року.

Як повідомлялося, в кінці червня минулого року Товариство захисту прав споживачів опублікувало "Пам'ятку споживачам при відвідуванні окупованих територій". Там було написано, що, "згідно з міжнародним законодавством", Крим і Севастополь вважаються "окупованими територіями".

Теми: Росіясвобода словаКрим
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