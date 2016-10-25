В результаті атаки терористів в Пакистані загинуло понад 60 осіб

В результаті нападу групи терористів на поліцейську академію в пакистанському місті Кветта вбиті понад 60 новобранців і ще 122 отримали поранення.

Про це з посиланням на телеканал SAMAA, повідомляє liga.net.

За даними джерел телеканалу, в гуртожитку академії, куди проникла група з п'яти-шести терористів, могли знаходитися від 250 до 500 новобранців. Між поліцією і терористами досі йде стрілянина.

Глава уряду провінції Белуджистан Наваб Санаулла Зехра закликав поліцію і прикордонний корпус посилити свою присутність в Кветті. У лікарнях міста оголошено надзвичайний стан.