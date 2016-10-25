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АТО: 40 атак із застосуванням мінометів, Авдіївку обстріляли з артилерії

Вівторок, 25 жовтня 2016, 07:22

За минулу добу російсько-окупаційні війська 40 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників з мінометів і артилерії, а в Станиці Луганській стріляли снайпери.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку відбулось 24 випадки порушення режиму припинення вогню. У Гнутовому, Водяному та Гранітному бойовики здійснили обстріли проти сил АТО з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в районах Красногорівки, Мар’їнки, Павлополя противник відкрив вогонь із зенітних установок, кулеметів, мінометів калібру 82 мм. Поблизу Широкиного обстріли укріплень Збройних Сил України тривали з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів, стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку відбулось 13 випадків відкриття вогню в бік українських позицій. По захисниках Луганського обстріли тривали з кулеметів. В районі Зайцевого окупанти порушили режим тиші з мінометів 120 калібру, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а в Авдіївці, окрім цього, бойовики застосували проти українських воїнів ствольну артилерію калібру 122 мм.

На Луганському напрямку зафіксовано 3 провокації проти сил АТО. В районі Новоолександрівки російсько-окупаційні війська використовували кулемети, міномети калібру 82мм, а у Станиці Луганській по українських воїнах вогонь вели ворожі снайпери та гранатометники.

Теми: ДонбасАТОбойові дії
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