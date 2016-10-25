ГПУ завершила розслідування будівельних афер Войцеховського

Генпрокуратура завершила досудове розслідування справи забудовника Анатолія Войцеховського.

Про це на своїй сторінці на Facebook написав перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук.

За його словами, Войцеховський у співучасті з іншими особами у 2004-2013 роках придбав частки у статутних капіталах низки підприємств і за їх допомогою самовільно захопив земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів.

Слідство вияснило, що деякі будівлі вводилися в експлуатацію на підставі підроблених рішень судів і незаконно реєструвалися в Державному реєстрі нерухомого майна. Деякі з проданих квартир, за даними слідства, Войцеховський продавав повторно.

"Встановлені порушення мали місце під час будівництва ЖК "Перлина Троєщини" (вул. М.Закревського, 42А), БЦ "Домініон де люкс" (вул. Ушинського, 40), ЖК "Мега Сіті" (вул. Харківське Шосе, 19 і 19-А), ЖК "Сосновий Бір" (квартал вул. Олевської, Клавдієвської, Бахмацької)" – розповів Сторожук.

На самовільно захоплені земельні ділянки, об’єкти будівництва, майно Войцеховського вартістю близько 200 млн грн накладено арешт.

"Крім цього, продовжується розслідування фактів самовільного захоплення решти земельних ділянок, використання їх у 2004-2016 роках для незаконного будівництва житлових та офісних комплексів, привласнення коштів інвесторів в будівництво під виглядом продажу квартир в незаконного побудованих житлових будинках, ухилення від сплати податків", – додав прокурор.

За його словами, підозрювані і адвокати наразі ознайомлюються з матеріалами справи, після чого обвинувальний акт буде передано до суду.

Як відомо, раніше власникам квартир у будинках Войцеховського порадили шукати на зиму інше житло через неможливість підключити ці будівлі до опалення.

Детально про будівельні афери Войцеховського можна прочитати у розслідуванні "Української правди".

Олег Шанковський, УП