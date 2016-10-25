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Лавров: антиросійські установки для ЄС "народжуються в Вашингтоні"

Вівторок, 25 жовтня 2016, 12:00

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров переконаний, що антиросійську риторику в Євросоюзі підживлюють Сполучені Штати Америки.

Про це він заявив у своєму виступі на зустрічі з Асоціацією європейського бізнесу.

За словами Лаврова, "руйнуючи устояні зв'язки", у Брюсселі відмовляються від стратегії розвитку двосторонніх відносин в економічній сфері, а довгостроковим негативним фактором буде "втрачена довіра".

"Незважаючи на кількаразові пропозиції Єврокомісії за останні 2,5 роки про те, щоб повернутися до повноформатного енергодіалогу, слова Брюсселя поки залишаються словами. Блокуються чи гальмуються спільні суто комерційні проекти, підтримані країнами ЄС і європейськими енергокомпаніями, – маю на увазі і "Південний потік", і "Північний потік-2", – сказав він.

Голова російського МЗС із посиланням на неназваних експертів сказав, що "без російських енергоносіїв країнам-членам Євросоюзу у майбутньому обійтися буде важко".

Лавров нагадав, що Росія й Туреччина підписали угоду про "Турецький потік", яке передбачає і будівництво однієї нитки газопроводу в напрямку Греції.

"І після невдачі з "Південним потоком" будемо готові продовжити цю нитку на територію Євросоюзу лише після отримання недвозначних, офіційних, на папері, гарантій реалізації цього проекту", – сказав він.

"Значна частина антиросійських установок як в енергетичній, так і в інший сферах, народжується у Вашингтоні, а потім втілюється у Європі в рамках горезвісної трансатлантичної солідарності", – додав Лавров.

"Подібна політика американцям, по суті, нічого не вартує, втрат вони особливих не несуть і навіть розраховують змусити європейців переключитися з російського газу на більш дорогий американський зріджений природний газ… Загалом, європейцям вирішувати, наскільки дана ситуація відповідає їхнім інтересам. Особливо коли старий світ шукає своє місце у світовій політиці…", – заявив він.

Глава МЗС РФ запевнив: "За нашими спостереженнями, далеко не всі в Євросоюзі задоволені нинішньою ситуацією – у політичних, ділових, суспільних колах багатьох країн усе активніше висловлюється незгода з політикою санкцій, громадська думка консолідується на користь гармонізації відносин із Росією".

"Сподіваємося, що в Євросоюзі зможуть подолати інерцію мислення, стануть самостійно визначати свої пріоритети, без оглядки на позарегіональних гравців, а також не йти на повідку в русофобської меншості всередині самого Євросоюзу", – додав Лавров.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЛавровЄССШАсанкції
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