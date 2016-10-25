Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

НАТО занепокоєне через допомогу флоту РФ країнами-членами альянсу

Вівторок, 25 жовтня 2016, 12:46

Північноатлантичний альянс вважає, що перебазування частини російського флоту до Середземномор’я може мати на меті посилення бомбардувань сирійського міста Алеппо.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції перед початком міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейська правда".

Столтенберг прокоментував, зокрема, нещодавній прохід до Середземного моря російського авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов".

"Ми і раніше були свідками, як такі бойові групи РФ переміщалися, в тому числі в Середземне море.

Що відрізняється зараз – те, що тепер ця група може бути використана для підвищення російської здатності проводити операції в Сирії, включно з посиленням бомбардувань Алеппо", - заявив він.

Генсек альянсу також підтвердив, що має інформацію про допомогу флоту РФ у портах країн-членів НАТО. Зокрема, повідомлялося про заправку військових кораблів РФ у іспанських портах.

Водночас, з його відповіді випливає, що Брюссель не може зупинити такі дії.

"Кожна нація вирішує, чи можуть кораблі заправлятися і отримати постачання у портах Середземномор’я. Але ми підкреслюємо свою занепокоєність через мету переміщення російського флоту", - заявив він.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Останні новини
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
Усі новини...
Реклама: