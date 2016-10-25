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У Харкові пошкодили пам'ятний знак воїнам УПА

Вівторок, 25 жовтня 2016, 13:30

У Харкові невідомі пошкодили пам'ятний знак "Воїнам УПА" на вулиці Алчевських.

Про це повідомляє місцеве управління поліції.

Згідно з повідомленням, у понеділок ввечері з відповідною заявою в поліцію звернувся місцевий мешканець.

"Під час огляду правоохоронцями місця події було встановлено, що на гранітній табличці з написом "Воїнам УПА" є невеликі відколи, зроблені невстановленим предметом. Вживаються заходи щодо затримання осіб, причетних до скоєння злочину. Вирішується питання щодо кваліфікації даної події згідно чинного законодавства", – заявили у поліції.

 

Як відомо, цей знак неодноразово ставав об'єктом вандалізму.

Українська правда

Теми: Харків
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