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Путін вдруге за осінь зібрався в анексований Крим

Вівторок, 25 жовтня 2016, 13:45

Президент Росії Володимир Путін у середу планує відвідати анексований Крим.

Про це у вівторок заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає УНІАН.

"Завтра буде дискусія в Криму, в Ялті, по лінії всеросійського народного фронту по кримським справах", - сказав Пєсков.

Як відомо Путін прилітав у Крим із візитом у вересні, де проводив засідання президії "Державної ради РФ з питань розвитку транспортної системи півдня країни".

Перед цим Путін літав у анексований Крим у серпні для проведення оперативної наради з членами Ради безпеки РФ і відвідин молодіжного освітнього форуму "Таврида".

Теми: ПутінКриманексія
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