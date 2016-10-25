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СБУ перевіряє "злиті листи Суркова"

Вівторок, 25 жовтня 2016, 15:00
СБУ перевіряє злиті листи Суркова
Creative Georgia News

СБУ призначила розслідування у справі про нібито листи Суркова, які були опубліковані 23 жовтня, і вже встановила автентичність більшості з них.

Про це заявив керівник Апарату СБУ Олександр Ткачук телеканалу 112.

"Нами було призначено експертне дослідження цих документів. На сьогодні ми маємо доступ лише до тих же матеріалів, що і громадськість. В нас немає прямого контакту з тієї хакерською групою не можемо оцінити, чи оброблялись опубліковані документи якимось чином після того,  як були отримані з електронної пошти Суркова", - сказав він.

За словами Ткачука, потрібно перевірити, чи оприлюднені документи є оригіналами, чи в них були внесені зміни до публікації.

При цьому Ткачук заявляє, що частина документів "співпадає з документальними матеріалами, які були вилучені під час обшуку в рамках кримінального провадження, пов'язаного з розслідуванням сепаратистських рухів на Закарпатті".

Він повідомив, що це стосується документів щодо Закарпаття, в тому числі "плану по забезпеченню федерального статусу Закарпаття".

Говорячи про інший документ, так званий план "шатун", він сказав:

"Фактично такий план можна реалізувати в будь-якій державі Європи, бо він маніпулятивно використовує демократичні інститути в нормальних державах".

"Важливо не стільки те, що відбувається, а як це сприймається громадськістю. На це направлений документ. Фактично він намагається підірвати віру громадянського суспільства в інститути влади. Це відповідає тим планам, яким ми бачимо, намагаються реалізувати російські спецслужби до нашої держави", - сказав він.

"Офіційно  - більшість з тих документів, нами фактично підтверджена їх автентичність і відповідність тим документам, які раніше вилучалися у людей, які були завербовані і працювали на російські спецслужби", - зазначив Ткачук.

Він звернувся до осіб, які нібито зламали пошту Суркова і на засадах анонімності дали проаналізувати оригінали документів.

У свою чергу журналіст Денис Бігус, якого вказано у "злитих" документах, зазначив, що список схожий на "антирейтинг Антона Геращенко", який першим написав про "злиті" документи.

Як відомо, Геращенко в понеділок після 18 години запостив у своєму Facebook посилання на матеріали з сайту "Кіберхунти" з нібито документами з пошти помічника президента РФ Владислава Суркова. Геращенко вже тоді назвав "документи" достовірними.

Один з документів стосується дестабілізації на Закарпатті. Другий документ про нібито план "шатун", направлений на дестабілізацію політичної ситуації в країні протягом листопада 2016 року до березня 2017.

У пункті про напрямки розкачки суспільної думки зокрема "планується" виготовлення та поширення відео, аудіо, скріншотів переписок про корупційні зв'язки Порошенка і його оточення, таємні домовленості і лобіювання бізнес-інтересів.

"Проводити масштабі розслідування корупційної діяльності команди Порошенка, зокрема фракції БПП в парламенті, найбільш впливових її депутатів в т.ч. в регіонах, задіюючи "в темну" т. Зв. "американське лобі" – депутатів з фракції БПП Найєма, Лещенка, Заліщук, Червакову; громадських міжнародних недержавних організацій, журналістів, що спеціалізуються на антикорупційних розслідуваннях (Шабунін, Бігус, Гнап, Дубінський, Шалайський). Інформація, що передається цим особам, має бути достовірною, повною і виходити від наших іноземних джерел у Європі і США", - сказано у "плані".

До дестабілізації у документі також віднесено підняття старих корупційних справ, фігурантами яких раніше були люди з оточення Порошенка, члени фракції БПП в парламенті, уряді.

В тому числі окремо в плані по дискредитації Порошенка є пасаж про "зростання рівня злочинності", яке "відбувається через страх Порошенка замінити Авакова, який продовжує утримувати і контролювати батальйони, шантажуючи розпадом коаліції в парламенті".

При цьому в документі весь час пишеться "в Україні", хоча росіяни завжди і принципово кажуть "на Україні".

Українська правда

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Теми: СБУ
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