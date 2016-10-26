Суд у справі Карпюка й Клиха пішов думати над апеляцією
Верховний суд Російської Федерації вийшов на винесення рішення за апеляційною скаргою українців Станіслава Клиха й Миколи Карпюка, засудженим у Росії.
Про це повідомляють адвокат Ілля Новіков у Facebook і журналіст BBC Сєва Бойко у Twitter.
Суд удалился на вынесение решения. pic.twitter.com/03B4Eb0P6l— Сева Бойко (@sevaboiko) October 26, 2016
Перед тим Карпюк сказав: "Моя справа менш важлива за скаргу судді проти моїх адвокатів. Я розумію, за що засудили мене – це помста за те, що я українець і патріот. А їм мстяться, щоб інші не надилися захищати людей".
Карпюк: обвинение-это анекдот: махнул Карпюк правой рукой -танки горят, махнул левой рукой - БТРы горят.— Сева Бойко (@sevaboiko) October 26, 2016
А Клих висловив сподівання, що суд діятиме самостійно й винесе виправдальний вирок, повідомляє Бойко.
Клых: надеюсь, что вы будете действовать самостоятельно и вынесете оправдательный приговор— Сева Бойко (@sevaboiko) October 26, 2016
У процесі засідання суду Карпюк і Клих висловили подяку за приїзд українській льотчиці й депутату Надії Савченко, яку Росія в березні засудила, а в травні обміняла на двох своїх військовослужбовців, затриманих на сході України.
Як відомо, Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.
За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.
Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.
Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Клиха і Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн.
"Меморіал" визнав їх політв'язнями.