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Жданов показав в декларації 60 тисяч доларів

Середа, 26 жовтня 2016, 22:54

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов задекларував 60 тисяч дол. готівки.

Декларація оприлюднена на сайті НАЗК.

Згідно з інформацією, у міністра є квартира в Києві загальною площею 113,8 кв. м і земельна ділянка площею 1 тис. 200 кв. м.

З 2015 року Жданов орендує у КСВ "Фортеця" дачний будинок в Києві загальною площею 105,5 кв. м. У минулому році на це він витратив 65 тис. 220 грн.

Урядовець також задекларував автомобіль Toyota Camry 2006 року випуску, який коштує 171 тис. 360 грн.

Крім того, в минулому році міністр отримав 77 тис. 808 грн зарплати, а також відшкодування витрат від Фонду народонаселення ООН на суму 21 тис. 338 грн.

Дружина Ігоря Жданова Ірина володіє двома земельними ділянками в Івано-Франківській області площею 1897 кв. м і 2500 кв. м, а також недобудованим будинком загальною площею 229,8 кв.м.

У 2015 році вона отримала дохід від підприємницької діяльності на суму 280 тис. 740 грн, від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 100 грн.

Водночас дочка Ярина заробила стипендію в сумі 3 тис. 300 грн.

Теми: декларації
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