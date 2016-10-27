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НАЗК не продовжуватиме строки е-декларування

Четвер, 27 жовтня 2016, 10:14
НАЗК не продовжуватиме строки е-декларування

Національне агентство з питань запобігання корупції не ухвалюватиме рішення про продовження термінів декларування, попри технічні проблеми системи.

Про це заявила на засіданні НАЗК голова агентства Наталія Корчак, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Корчак заявила, що питання про перенесення крайнього терміну агентством не розглядається – він добігає кінця 30 жовтня.

"Для завершення подачі декларації залишилися 4 дня і 4 ночі", - заявила Корчак.

"Предметом нашого обговорення не є питання про перенесення строків подачі декларації", - наголосила вона.

Водночас, заступник НАЗК Руслан Радецький наголосив, що до агентства надходить "велика кількість скарг" про неналежне функціонування реєстру електронних декларацій.

Водночас, Радецький не вважає, що агентство є відповідальним за виникнення технічних проблем.

"Велика проблема є з ЄЦП. Не з нашої вини, а з вини суб’єктів декларування, які неналежно поставилися до отримання ЄЦП", - наголосив він.

Теми: НАЗКдекларації
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