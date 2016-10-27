В останні дні був шквал e-декларацій і три збої в системі

За останні дні сильно зросла кількість охочих заповнити електронну декларацію чи внести зміни до її чернетки, тому в системі був збій.

Про це на екстреному засіданні Національного агентства з запобігання корупції розповів керівник апарату агентства Ігор Ткаченко.

Заступник голови НАЗК Станіслав Радецький повідомив, що на сьогодні подано майже 52 тисячі декларації вже.

При цьому лише з 24 до 27 жовтня надійшло понад 200 листів-скарг про технічні проблеми – скарги надходять переважно від депутатів, суддів та працівників прокуратури. Трапляються проблеми технічного плану, а також із ЕЦП (електронним цифровим підписом).

Голова НАЗК Наталія Корчак уточнила, що НАЗК є власником трьох модулів системи електронного декларування, а оператором є державне підприємство УСС ("Українські спеціальні системи" - оператор з надання послуг конфіденційного зв'язку).

Ткаченко повідомив, що рішенням НАЗК 20 числа було доручено негайно виправити помилки в інтерфейсі системи, цю роботу було проведено – і спеціалісти постійно чергують в УСС, щоб не зірвати e-декларування й дати можливість усім подати декларації вчасно.

Впродовж останніх трьох днів було зафіксовано три основні збої системи, сказав Ткаченко.

Перший збій після відлагодження системи відбувся 25 жовтня при надмірному навантаженні на систему з одночасним завантаженням оновлень - більше 7 тисяч оновлень у користувачів, які вперше зареєструвалися.

"Останній тиждень ми фіксуємо дуже велику кількість декларантів, які не реєструвалися в системі до останнього тижня. У зв’язку з цим відбулося перевантаження системи – це був перший збій… У нас одразу зареєструвалися 7 152 користувача за 25 жовтня" , - сказав керівник апарату НАЗК.

Питання було вирішено, система запрацювала знову 26 жовтня.

"Другий великий збій стосувався веб-сайту НАЗК, через який користувачі заходили до системи… Ми радили користувачам заходити безпосередньо на портал nazk.gov.ua", – зазначив Ткаченко.

"Третій збій відбувся через те, що у системі автентифікації Міністерства юстиції відбулася затримка сесії користувачів, які використовують ключі АЦСК (Акредитований центр сертифікації ключів) Мінюсту…", – додав він.

"Тобто система приймає ключ, один із ключів – це ключ Міністерства юстиції – і обробляє його, й повідомляє нашій системі декларування, чи коректним було входження до системи. Оскільки час сесії був надто великим, більше 5 секунд – знову відбувся збій. Це питання ми вирішували в ніч на 26 жовтня. І на сьогодні питання з криптобібліотеками ключів вирішено", – уточнив Ткаченко.

Він додав, що на сьогодні "досить мало людських ресурсів", щоб оперативно вирішувати складні задачі. "Система інтегрована, вона прив’язана до різних систем автентифікації користувачів…", – сказав Ткачекно.

"Система на сьогодні не перевантажена. Система витримує ті навантаження, які відбуваються в ній", - сказав він.

"Різке збільшення декларантів ми почали фіксувати з 25 числа. Якщо у нас раніше впродовж дня могло зареєструватися 300-400 користувачів, то починаючи з 24 жовтня їх уже було орієнтовно 8,5 тисяч. На сьогодні це в середньому від 7-ми до 8,5 тисяч щодня", – сказав Ткаченко.

"Загальна картина: не всі навіть ті декларанти, які вносять декларації, повинні декларуватися на сьогоднішній день. І це є один зі способів навантаження системи", – завив він.

При цьому Ткаченко наголосив, що НАЗК не знімає з себе відповідальності за роботу системи.

"Дуже багато іде запитів. І що стосується поданих декларації: і 24-го, і 25 числа їх кількість була трохи більше 5 тисяч – 5 300, 5 500. З 26 числа, коли були певні збої, кількість документів до реєстру склала 12 484 документи, за вчора. Це декларації щорічні, декларації перед звільненням, декларації кандидатів на посаду, а також повідомлення про істотні зміни майнового стану", – заявив керівник апарату НАЗК.

Ткаченко додав, що 27 жовтня станом на 9 ранку, тобто за 9 годин четверга, до реєстру подано 2300 документів. "Це дуже велика кількість", – сказав він.

Як відомо, до 30 жовтня електронні декларації повинні заповнити усі посадовці, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Олена Рощенко, УП