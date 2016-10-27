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Київрада скасувала свої рішення через "кнопкодавство"

Четвер, 27 жовтня 2016, 22:58

Київська міська рада повторно прийняла раніше скасовані рішення через установлення факту неперсонального голосування.

За відповідні рішення депутати проголосували на засіданні міськради.

Зокрема, депутати повторно затвердили перелік заходів щодо підготовки до закриття полігону твердих побутових відходів у селі Підгірці Обухівського району Київської області до жовтня 2018 року, схвалили виділення 200 млн гривень на підготовку й проведення міжнародного конкурсу естрадної пісні "Євробачення-2017".

Крім того, Київрада повторно проголосував за внесення змін до програму соціально-економічного розвитку й міський бюджет на 2016 рік.

Раніше депутати підтримали скасування результатів голосування за порядок денний у цілому.

Київрада також скасувала всі наступні рішення, прийняті до повторного затвердження порядку денного.

Українські новини

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
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