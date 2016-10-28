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Ще один бойовик "ДНР" здався СБУ

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 04:37

Учасник "ДНР" скористався програмою Служби безпеки України "На тебе чекають вдома" і добровільно здався українським силовикам.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Чоловік приєднався до терористів в 2014 році. Він допомагав облаштовувати блокпости і займався господарською діяльністю.

"З часом чоловік усвідомив, що ключовими ідеями керівництва "новоросії" стала жага до наживи та постійні пограбування цивільного населення. Тому він вирішив добровільно відмовитись від протиправної діяльності та звернувся із заявою до СБ України", - йдеться в повідомленні.

В даний час СБУ перевіряє факти його перебування в незаконних збройних формуваннях. Чоловік перебуває вдома зі своєю сім'єю і сприяє слідству.

"З урахуванням усіх обставин запобіжний захід до нього не обирався, дончанин перебуватиме вдома протягом усього строку досудового розслідування. Чоловік упевнений у правильності свого рішення й закликає учасників НЗФ скласти зброю та повертатися до мирного життя", - відзначили в СБУ.

Теми: СБУ
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