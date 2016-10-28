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Семерак: Україна підраховує екологічний збиток, заподіяний Донбасу

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 05:26

Україна підраховує екологічний збиток, заподіяний на Донбасі і в Криму бойовиками і Росією.

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак в ефірі "Радіо Свободи".

Він не виключив, що зібрана інформація може бути підставою для позову проти Росії в міжнародні судові інстанції.

"Я дав доручення нашим підрозділам для того, щоб вони оцінили й обрахували у фінансових одиницях шкоду, завдану екології, навколишньому середовищу окремо у Криму й окремо на Донбасі", - зазначив Семерак.

"Цю роботу непросто зробити. По-перше, немає доступу до цих територій, по-друге, реальної методології, як правильно зробити цю оцінку. Ми консультуємося з нашими колегами з Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ, з нашими колегами з міжнародних організацій", - зазначив міністр.

За його словами, збиток оцінюється сотнями мільярдів гривень.

"Цю роботу ми й далі будемо робити. Ті цифри, які я вже бачу сьогодні, ті об’єкти, які ми досліджуємо на підставі супутникових знімків, на підставі свідчень, на підставі бухгалтерської інформації, – це навіть не десятки мільярдів, а сотні мільярдів гривень", - підкреслив Семерак.

Теми: Донбасекологія
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