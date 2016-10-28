Від Луценка вимагають скасувати скандальний наказ щодо справ Януковича

Активісти громадської організації Євромайдан SOS в зверенні до президента і генпрокурора просять скасувати наказ про реорганізацію департаменту спецрозслідувань, яке займалося справами злочинів екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

Про це йдеться у заяві організації.

В заяві вказується, що рішення Луценка про реорганізацію департаменту спецрозлідувань "може призвести до безкарності організованого злочинного угрупування, яке здійснювало системні та організовані переслідування мирного протесту та грабувало країну впродовж 2010-2014 років".

Вказується, що об’єднання тисячі епізодів із різними процесуальними термінами розслідування в одну "велику справу Януковича" змусить слідчих завершити розслідування вже за 3-4 місяці, незалежно від того, чи зібрали вони потрібні їм докази.

"А це потенційно призведе до розвалу справи в суді", - заявляють активісти.

Також вказується, що цим наказом зосереджується робота слідства виключно на пошуку доказів обвинувачення владної верхівки, яка вже виїхала із країни.

"І призводить до виведення із-під розслідування середньої ланки підозрюваних осіб, які вже інкорпорувалися в чинну систему влади, та які насправді і мали б надати ці докази проти тодішньої владної верхівки", - сказано у заяві.

Активісти вимагають від Луценка скасувати свій наказ про реорганізацію департаменту спецрозслідувань, ініцюювати зміни до законодавства, для приведення механізму заочного засудження у відповідність до міжнародних стандартів і реальних можливостей слідства.

До цього моменту Луценка просять не оголошувати про завершення розслідування і не передавати справи до суду.

Також вони вимагають залучити постраждалих осіб в якості потерпілих до проваджень щодо високопосадовців, які брали участь у складі злочинної організації і скоювали злочини проти "майданівців".

Активісти також вимагають підсилення слідчої групи, що займається справами Януковича.

Українська правда