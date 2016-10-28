Німеччина не бачить сенсу в розширенні "нормандського формату"

Берлін готовий вітати будь-які формати, які допоможуть покласти край конфлікту в і навколо України, проте в даний час потреби в цьому не бачить.



Про це сказав офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер на брифінгу в п'ятницю, повідомляє "Укрінформ".



"З точки зору федерального уряду, до тих пір, поки ми не залишили надію на можливість отримати конкретні кроки щодо виконання Мінських домовленостей в нормандському форматі, немає необхідності зараз міняти формат", – сказав Шефер.



За його словами, німецький уряд вважає, що "мова йде про зміст, а не про формати".



Наразі до вирішення конфлікту тісно, ​​за словами Шефера, залучені і глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні, і Німеччина з Францією в рамках "нормандського формату", те саме відноситься і до американської зовнішньої політики.



У той же час дипломат відзначив, що міністр закордонних справ ФРН уже говорив:



"Якщо у когось є пропозиції щодо форматів, які дають надію на благополучне вирішення конфлікту між Росією і Україною, такі пропозиції будуть радо вітатися".