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Гринів зберігає старовинні "Біблію" й "Апостол" та інші цінності

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 16:38

Лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Ігор Гринів задекларував низку творів мистецтва, зокрема старовинні книги й ікони, а також дорогий наручний годинник.

Згідно з e-декларацією він є власником будинку у Таценках під Києвом загальною площею 577,8 кв. м (набув права на нього 7 грудня 2015 року, вартість не вказана), а також чотирьох земельних ділянок загальною площею 10 390 кв. м там же.

Дві з ділянок депутат придбав 13 листопада 2015 року – 3 950 кв. м за 6230 гривень і 1 250 кв. м за 152 141 гривень, ще дві влітку 2006 року – 2 690 кв. м за 185 728 гривень і 2 500 кв. м за 199 844 гривень.

Дружина нардепа Оксана Гринів володіє квартирою в Києві загальною площею 145,5 кв. м, придбаною 8 грудня 2014 року за 2 182 500 гривень.

Це ж майно зафіксовано в друкованій декларації, поданій Гринівим у квітні поточного року.

При цьому Ігор Гринів як депутат заробив за рік 77 397 гривень; на покриття видатків, пов'язаних із депутатською діяльністю, він отримав ще 80 559 гривень; від продажу неназваного рухомого майна Віктору Рибчуку депутат отримав 500 000 гривень.

Крім того, депутат зберігає готівкою 210 тисяч доларів та має в банку 300 тисяч гривень. Його дружина, згідно з декларацією, має на руках 30 тисяч доларів.

На Ігоря Гриніва записано два автомобілі Lexus, один із яких в угоні (2004 року випуску, придбаний за 310 тисяч гривень 1 вересня 2004 року). Ще один Lexus RX 330 Ігор Олексійович придбав 19 січня 2006 року за 280 тисяч гривень.

Дружина нардепа Оксана володіє BMW X1 (2010 року випуску), придбаним 6 років тому за 431 214 гривень, а син Роман-Данило із 24 січня 2015 року володіє Audi Q7 того ж року випуску вартістю 1 591 200 гривень.

Також родина Гриніва володіє низкою творів мистецтва, вартість яких депутат не зміг вказати, як і дату набуття більшості з них.

Серед них у власності Ігоря Гриніва – картини Івана Труша, Олекси Новаківського, Михайла Бойчука та Олександра Архипенка, острозька "Біблія" 1581 року видання та "Апостол", виданий у Львові у 1574 році.

Навпіл із дружиною депутат володіє іконами неназваної вартості – зокрема, роботами майстрів ХV, ХVI та ХVІІ сторіч.

Також із 2006 року Ігор Гринів має швейцарський годинник Patrimony (марки Vasheron Constantin) вартістю 90 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що Гринів у грубій формі відмовився коментувати походження авто у сина й квартири у дружини журналістам програми "Схеми". Журналісти також не змогли дізнатися, що продав депутат торік.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Гринівдекларації
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