Позиції ЗСУ у п’ятницю обстріляли 21 раз
Бойовики у п’ятницю 21 раз відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку відбулось 12 обстрілів.
В районах Павлопіля та Водяного противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, а поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Талаківки, Тарамчука, Славного та Широкиного – з мінометів калібрів 82-мм і 120-мм.
"На Донецькому напрямку окупанти 5 разів порушували режим тиші. В бік захисників Авдіївки використали кулемети великого калібру, гранатомети різних систем та міномети калібру 82-мм", - сказано у повідомленні.
Окрім того, на Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації.
Поблизу Новоолександрівки, Кримського, та Новозванівки проти українських підрозділів бойовики застосовували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, а в Троїцькому – вогонь БМП.
Українська правда