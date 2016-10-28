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Позиції ЗСУ у п’ятницю обстріляли 21 раз

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 20:30

Бойовики у п’ятницю 21 раз відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку відбулось 12 обстрілів.

В районах Павлопіля та Водяного противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, а поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Талаківки, Тарамчука, Славного та Широкиного – з мінометів калібрів 82-мм і 120-мм.

"На Донецькому напрямку окупанти 5 разів порушували режим тиші. В бік захисників Авдіївки використали кулемети великого калібру, гранатомети різних систем та міномети калібру 82-мм", - сказано у повідомленні.

Окрім того, на Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації.

Поблизу Новоолександрівки, Кримського, та Новозванівки проти українських підрозділів бойовики застосовували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, а в Троїцькому – вогонь БМП.

Українська правда

Теми: АТО
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