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ФБР поновить розслідування у справі щодо електронної пошти Клінтон

Субота, 29 жовтня 2016, 01:21

За менш ніж два тижні до президентських виборів у США Федеральне бюро розслідувань країни (ФБР) вирішило поновити слідство у справі щодо електронної пошти кандидатки на посаду президента від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Про це з посиланням на Reuters пише DW.com.

У зв'язку з використанням приватного поштового серверу в часи, коли Клінтон була держсекретаркою США, виявлено нові електронні листи, повідомив глава ФБР Джеймс Комі в листі до Конгресу. Слідчі мають перевірити, чи містять ці листи конфіденційну інформацію. Глава ФБР додав, що наразі не може повідомити, коли розслідування закінчиться.

Під час роботи у Державному департаменті США у 2009-2013 роках Гілларі Клінтон не користувалася службовою електронною поштою. Співробітники не зберігали її листування на офіційних серверах відомства. У зв'язку з цим у 2015 році спалахнув скандал.

Клінтон запевняла, що її електронна пошта, яка зберігалася на cервері, встановленому в її помешканні у штаті Нью-Йорк, надійно захищена від кібернападів. Окрім того, за твердженням Клінтон, вона не надсилала електронною поштою жодних таємних документів, тож порушення безпеки даних, на її думку, не було. Потім із огляду на різку критику Клінтон вирішила передати правоохоронцям свій особистий сервер, на якому зберігалася її пошта під час роботи держсекретаркою.

Теми: СШАКлінтон
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