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Кількість політв'язнів в Росії за рік подвоїлася - правозахисники

Субота, 29 жовтня 2016, 06:42

Число політичних в'язнів в Росії за рік збільшилася більш ніж в два рази.

Про це повідомив російський правозахисний центр "Меморіал".

Цього року правозахисники розділили політв'язнів на два списки: в один з них потрапили люди, засуджені у зв'язку з реалізацією права на свободу віросповідання, у другій - всі інші політв'язні.

"Ми запровадили такий поділ, щоб російське і світове співтовариство могло краще сприйняти проблему політично мотивованого і незаконного позбавлення волі в нашій країні, а також, щоб підвищити рівень громадської солідарності з політв'язнями", - пояснюють в "Меморіалі".

Правозахисники відзначають, що якщо рік тому список політв'язнів складався з 50 осіб, то сьогодні в обох списках значаться в цілому 102 людини.

До першого списку потрапили звинувачені у справі Хізб ут-Тахрір кримські татари.

До другого внесені інші громадяни України, які утримуються або засуджені в Росії: Станіслав Клих, Микола Карпюк, Андрій Коломієць, Олександр Костенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Сергій Литвинов. До цього списку також внесено Ахтема Чийгоза, Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі.

Правозахисники уточнили, що обидва списки свідомо неповні. У них тільки ті люди і справи, про які вдалося зібрати і проаналізувати достатньо матеріалів, щоб зробити аргументований висновок про політично вмотивований і незаконний характер кримінального переслідування.

"У списках немає багатьох людей, які позбавлені волі і переслідування яких має ознаки незаконності та політичної вмотивованості, оскільки ми поки або не отримали необхідних матеріалів у цих справах, або ще аналізуємо їх. Немає в наших списках і тих, хто застосовував насильство проти особистості або закликав до насильства за ознаками релігії, національності, раси тощо", - йдеться в повідомленні.

На початку жовтня мін'юст РФ вніс міжнародне історико-просвітницьке, благодійне і правозахисне товариство "Меморіал" в реєстр "іноземних агентів" за підсумками позапланової перевірки.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяправа людиниполітв'язніКримкримські татари
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