Бойовики знову обстріляли напрямок КП "Мар'їнка"
Субота, 29 жовтня 2016, 09:45
Російські найманці у п'ятницю ввечері знову відкривали вогонь на напрямку контрольного поста "Мар’їнка".
Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, обстріл розпочався о 22-й годині. На той час пропускні операції на даному дорожньому коридорі уже не здійснювалися.
Вогонь терористи вели з лісосмуги, що на околиці н.п. Олександрівка. Вони використовували стрілецьку зброю різного калібру. Обстріл тривав майже годину.
Прес-служба нагадує, що днем раніше російсько-терористичні військ також відкривали вогонь на даному напрямку. Обстріл тривав більше 3 годин, спочатку ворог використовував стрілецьку зброю, а згодом застосував АГС-17 і РПГ.
Українська правда