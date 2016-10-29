Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вищий спецсуд відкрив провадження про факт агресії Росії проти України

Субота, 29 жовтня 2016, 11:33

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ прийняв рішення відкрити провадження у справі про встановлення факту збройної агресії Російської Федерації проти України.

Про це йдеться в ухвалі суду від 21 жовтня 2016 року, яка не підлягає оскарженню, повідомляє проект "Відкритий суд", за заявою керівника якого Станіслава Батрина було відкрито провадження.

Справу буде розглянуто колегією суддів під головуванням судді Мазура Л.М.

Наразі Вищий суд витребував справу з Шевченківського районного суду міста Києва, який раніше прийняв рішення про відмову у задоволенні факту збройної агресії Росії проти України.

Як відомо, 12 травня 2016 року Шевченківський райсуд Києва постановив рішення про відмову в задоволенні заяви Батрина про встановлення факту збройної агресії РФ проти України, зазначивши про те, що даний факт є загальновідомий і не впливає на права громадянина. Апеляційний суд міста Києва відмовився скасовувати дане рішення.

Зазначається, що участь у даній справі беруть: заявник Батрин Станіслав, Служба безпеки України, Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Антитерористичний центр при СБУ, Посольство Російської Федерації в Україні, президент України в особі адміністрації президента.

За словами Батрина, метою заяви є на весь світ однозначно позиціонувати акт агресії, що має місце як у АРК Крим, так і на Сході України.

"Сьогодні ж вітчизняні політики наголошують, що Росія підтримує терористів "на сході". У дійсності - Росія, і тільки Росія присутня своїми силами на сході. Там немає так званих сепаратистів "ЛНР" чи "ДНР". Це пряме вторгнення військ РФ без оголошення війни. Тому саме такого формулювання ми прагнемо досягти в судовому рішенні", - сказав він.

Українська правда

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

Усі новини...
Останні новини
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
Усі новини...
Реклама: