Порошенко нагородив 109 українських захисників

Президент Петро Порошенко підписав указ про нагородження 109 військових, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

Про це 29 жовтня повідомили у прес-службі глави держави.

Серед нагороджених 26 захисників відзначені посмертно, 83 військовослужбовці отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції.