Парубій та Брок закликали Європарламент дати Україні "безвіз" до 21 листопада

Спікер Андрій Парубій та голова Комітету у закордонних справах Європарламенту Ельмар Брок закликали Європейський парламент проголосувати за безвізовий режим з Україною до річниці Євромайдану 21 листопада 2016 року.

Про це вони заявили в суботу у Франції в рамках конференції "Діалог Жана Моне" щодо реформування Верховної Ради, повідомляє прес-служба ВР.

Парубій заявив, що річниця подій Євромайдану 21 листопада 2016 року буде важливою символічною датою для завершення лібералізації візового режиму, адже саме під гаслом євроінтеграції українці виходили на Майдан.

Брок пояснив, що затримка у завершенні лібералізації візового режиму була внутрішньою інституційною проблемою Європейського Союзу і не стосувалася змістовних питань лібералізації візового режиму.

Брок та Парубій разом закликали Європарламент знайти рішення та завершити процес лібералізації візового режиму до річниці подій Євромайдану 21 листопада цього року.

Парубій передав Броку заяву, підписану головою та представниками більшості фракцій Верховної Ради щодо завершення процесу лібералізації візового режиму до річниці подій Євромайдану.

Українська правда