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На відеоконференції ТКГ домовилися про позапланові засідання двох підгруп

Субота, 29 жовтня 2016, 15:49

Позапланові засідання робочих підгруп з гуманітарних і соціально-економічних питань Тристоронньої контактної групи планується провести наступного тижня.

Така домовленість була досягнута в ході відеоконференції Тристоронньої контактної групи в суботу, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар представника України в Тристоронній групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

"Відбулася відеоконференція Тристоронньої контактної групи за участю представників ОРДЛО. На порядку денному стояли питання безпеки. Також домовилися про проведення наступного тижня позапланових засідань робочих підгруп з гуманітарних і соціально-економічних питань", - поінформувала Оліфер.

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