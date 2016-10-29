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КПВВ у зоні АТО переходять на "зимовий" графік роботи

Субота, 29 жовтня 2016, 17:55
КПВВ у зоні АТО переходять на зимовий графік роботи

З 30 жовтня контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення АТО переходять на зимовий графік роботи.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, з 30 жовтня пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися в нових часових рамках, які встановлюються для режиму роботи контрольних пунктів, з 8.00 до 17.00. Таким чином час роботи КПВВ стає меншим.

Зміна часового режиму в першу чергу пов’язана з безпековою складовою та направлена на убезпечення життя мирного населення, яке перетинає лінію розмежування, оскільки світла пора доби зменшується, а в темний час підвищуються ризики обстрілу з боку російських найманців.

Як повідомлялося, з 26 травня КПВВ працювали з 6:00 до 20:00, з вересня перейшли на осінній період роботи – з 7:00 до 18:30.

Українська правда

Теми: Прикордонна службаАТОДонбас
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