У Тарути майже $5 млн готівки, 6 квартир, під 200 картин і антикваріат

Депутат Верховної Ради Сергій Тарута (позафракційний) задекларував 4,8 млн доларів, 560 тис. євро готівки і 332 предмети антикваріату в 2015 році.

Згідно з декларацією, Тарута володіє 198 картинами, серед яких полотна Карла Брюллова, Івана Айвазовського, Марка Шагала.

Також депутат має 20 предметів японського антикваріату й більш ніж 100 різних антикварних предметів (чаші, вази, статуетки), 28 ікон і злиток золота.

Також у декларацію внесені 16 годинників, які належать йому й членам його сім'ї, а також ювелірні вироби.

Дохід Тарути становили 75 833 гривні заробітної плати, 240 000 гривень - дивіденди й відсотки, 1 722 285 гривень - авторська винагорода й 41 217 гривень - інші доходи.

Тарута володіє 6 квартирами (130, 70,2, 105,6, 257,1, 171,8 і 203,7 кв. м), одна з яких розташована в Ялті й одна в Алушті (Крим), земельною ділянкою (7 955 кв. м), житловим будинком (1 600 кв. м) і іншим нерухомим майном (556,8 кв. м), а також автомобілем Lexus GS 430 2006 року випуску.

На рахунках у банках у нього розміщено 23 719 628 гривень, також він володіє цінними паперами номінальною вартістю 17,1 тис. гривень.

Також Тарута задекларував внески в статутні капітали українських компаній на загальну суму 126 750 097 гривень, зокрема 105 625 334 гривні в "Азовінтекс", 20 515 625 гривень у футбольному клубі "Металург", 250 тис. гривень в "Арт Інвест Груп", 234,5 тис. гривень в "Музеї історичної культурної спадщини "Платар", 121,1 тис. гривень у підприємстві "Азовімпекс", 3,5 тис. гривень - у компанії " Аква-Віта" і 38 гривень - у товаристві "Азовська інформаційна компанія".

Ще більше 56 853 гривень вкладені Тарутою у статутний фонд закордонних підприємств: 53 561 гривня - в "Arrowcrest Limited" і 3 292 гривні - в "Dargamo Holdings Limited".

У розділі фінансові зобов'язання зазначені видатки в сумі 3 541 758 гривень (ПАТ "ЛОК "Айвазовське").

Сім'я політика (мама, дружина й 2 дочки) задекларувала 703 512 гривень доходів в 2015 році.

У їх власності перебувають 2 земельних ділянки (1 тис. і 4,08 тис. кв. м), 3 житлових будинки (200, 267 і 479,4 кв. м), 3 квартири (42, 74,7 і 168 кв. м), одна з яких в Алушті, і гараж (118,4 кв. м).

Також сім'я депутата володіє 3 автомобілями Renault Master і Lexus GS 470 2008 року випуску, і Audi TT 2007 року випуску.

На рахунках у банках у них розміщено 2 357 266 гривень, а розмір внесків у статутний фонд товариства становить 6 056 гривень у ПАТ "Кіноманія" і 4 571 - у ПАТ "Синергія".

На утримання свого майна сім'я Тарути витратила в 2015 році 490 тис. гривень.

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