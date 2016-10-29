Турчинов показав $735 тисяч готівки, 27 стародруків та авторські права на "Тіньову економіку"

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олександр Турчинов задекларував $758 тис. у банках та $735 тисяч готівкою, 27 старовинних церковних книг, 12 картин та авторські права на літературні твори і монографії.

Відповідні відомості містяться у електронній декларації посадовця за 2015 рік.

Зокрема, у власності Турчинова - старовинні Біблії, Євангелія, Апостоли та Трефологіони, оціночна вартість яких та дата набуття права власності не вказується.

Серед творів, авторське право на які задекларовано - художній фільм та літературний твір "Ілюзія страху", твори "Свідоцтво", "Таємна вечеря", "Пришестя", та низка монографій на тему тіньової економіки.

Також секретар РНБО повідомив про отримання зарплати у сумі 199 999 грн, власність авто TOYOTA HIGHLANDER 2013 р.в. та спільну власність з дружиною - проценти в "Ощадбанку" на суму 1 453 404 грн.

На банківських рахунках Турчинов має у спільній власності з дружиною 49925 грн, 758 306 доларів та 9 996 євро. Окрім того дружина Турчинова також задекларувала спільні кошти у банках - 1662 євро, 5317 грн.

За даними декларації, Турчинов має готівкою $735 тисяч, 55 тисяч євро та 250 тисяч гривень.

Українська правда