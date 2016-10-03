МЗС намагається отримати доступ до затриманого в Росії журналіста

МЗС з'ясовує обставини затримання журналіста національного інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка у Москві, а також питання доступу до нього українських консулів.

Про це речниця МЗС України Мар'яна Беца повідомила на своїй сторінці в Twitter.

"Терміново з'ясовуємо обставини затримання журналіста "Укрінформу" в РФ, в т.ч. питання негайного доступу українських консулів", - написала вона.

Терміново з'ясовуємо обставини затримання журналіста Укрінформу в РФ, в т.ч. питання негайного доступу укр консулів https://t.co/Jj0ejy30kJ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 2 жовтня 2016 р.

Як повідомлялося, у Москві затримано та поміщено до СІЗО "Лефортово" спеціального кореспондента Національного інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка. Його звинувачують у шпигунстві.