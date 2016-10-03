Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Соратники Трампа кажуть, що він геній, якщо не платив податки 18 років

Понеділок, 3 жовтня 2016, 06:01

Соратники кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа вважають його генієм - в разі, якщо той дійсно примудрявся не платити прибутковий податок протягом 18 років.

Про це пише BBC.

Як стверджує газета New York Times, у неї є документи, які свідчать, що Дональд Трамп в 1995 році заявив в декларації по федеральному прибуткового податку про збитки в розмірі 915 млн доларів.

Фінансові втрати бізнесмена були нібито настільки великі, що він на законних підставах міг протягом 18 років не платити податок.

Представники передвиборного штабу Трампа заявили, що газета отримала документи незаконно, але не стали спростовувати їх зміст.

Губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті відгукнувся про статтю New York Times як про "дуже хорошу історії, яка демонструє обдарованість Трампа".

Як заявив Крісті в інтерв'ю телеканалу Fox News, публікація зайвий раз доводить, що саме Трамп краще за інших впорається з завданням полегшення податкового тягаря для простого народу.

Колишній мер Нью-Йорка, а нині один з найближчих радників республіканського кандидата Рудольф Джуліані також назвав Трампа геніальним, якщо той зумів не платити прибутковий податок настільки довгий час.

"Безліч бідних людей користується лазівками в законодавстві і не платять податків. В його випадку цього теж податкові лазівки", - пояснив Джуліані в ефірі телеканалу NBC.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
США
Народ України надихає світ – Блінкен
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть премії по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
Усі новини...
Реклама: