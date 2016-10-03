Папа Франциск каже, що ЛГБТ слід поважати, але проти гендерної теорії

Папа римський Франциск заявив, що до геїв і транссексуалів слід ставитися з повагою, але викладання теорії гендерного самовизначення в школах неприпустиме.

Про це він заявив журналістам на борту літака, повертаючись із закордонної поїздки, повідомляє Reuters.

Франциск сказав, що в якості священика, він служив людям з гомосексуальними нахилами, а також тим, хто не міг зберігати цнотливість, як того вимагає Церква.

"Я підтримував їх, я привів їх ближче до Господа. Деякі з них були не в змозі підкоритися вченню Церкви, але я супроводжував їх і ніколи не відмовлявся від них. Це факт. Людей треба підтримувати, так само як Ісус підтримує їх ", - сказав він.

Під час своєї поїздки в Грузію і Азербайджан він сказав, що викладання гендерної теорії в школах було частиною "глобальної війни" проти шлюбу.

Згідно гендерної теорії, в той час як люди можуть біологічно належати до чоловічої або жіночої статі, вони мають право ідентифікувати себе як чоловіка або жінку, особу обох статей, або ж жодної.

За його словами викладання цієї теорії в школах "суперечить природним речам".

"Одна справа, якщо у людини є схильність, можливість вибору і навіть зміни статі. Але зовсім інше - викладати гендерну теорію в школах таким чином, щоб це призвело до зміни ментальності. Я називаю це "ідеологічної колонізацією", - підкреслив він.

"Життя є життя, і речі повинні прийматися як вони є. Гріх є гріх, але схильності або гормональний дисбаланс ... можуть викликати безліч проблем і ми повинні бути обережними", - підкреслив Франциск.