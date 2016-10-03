Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубій пропонує візовий режим і посилення санкцій для РФ

Понеділок, 3 жовтня 2016, 11:09
Парубій пропонує візовий режим і посилення санкцій для РФ
ITAR-TASS

Верховна Рада має розглянути питання запровадження візового режиму для росіян та розширення санкцій для Росії.

Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій, відкриваючи погоджувальну раду.

"У п’ятницю в Росії було затримано українського журналіста Романа Сущенка. Російські імперіалісти намагаються звинуватити його у шпигунстві. Якщо раніше у Росії путінський режим знищував свободу слова і переслідував власних журналістів, то тепер там небезпечно працювати і закордонним журналістам", – сказав він.

Спікер закликав "всі країни вільного світу, всі міжнародні організації дати жорстку оцінку переслідуванню журналіста – громадянина України".

"Також хочу, щоб ми обговорили наступне питання: на початку 2016 року я вніс до Верховної Ради проект постанови про звернення до Кабінету міністрів щодо припинення дії угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації. Можливо, є сенс сьогодні нам підняти питання і повернутися до введення візового режиму з Російською Федерацією", – заявив Парубій.

"А також, я думаю, що, можливо, є сенс, щоб ми обговорили питання розширення санкцій щодо Росії. Це є компетенція Верховної Ради – і я думаю, що був би сенс, щоб ми могли проголосувати це питання", – додав він

"Ми повинні давати жорстку і швидку реакцію на подібні дії, які відбуваються в Російській Федерації проти українських журналістів", – переконаний голова Верховної Ради.

Олена Рощенко, УП

Теми: РосіявізисанкціїВерховна РадаЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
МЗС намагається отримати доступ до затриманого в Росії журналіста
"Укрінформ": затримання Сущенка – спланована провокація
Геращенко вимагає реакції світу на затримання українського журналіста в РФ
Затримання українця Сущенка в Росії є викраденням – Полозов
В Інтернет виклали відео затримання в РФ журналіста "Укрінформу"
Рада готує звернення до світу з приводу затримання Сущенка
Росія досі не пустила консула до затриманого Сущенка
У Кремлі затримання Сущенка назвали "звичайною роботою спецслужб"
Останні новини
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть премії по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
Усі новини...
Реклама: