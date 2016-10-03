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Луценко вимагає прискорити розслідування проти Табачника

Понеділок, 3 жовтня 2016, 11:43

Генпрокурор Юрій Луценко доручив прокурорам активізувати розслідування справи проти колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.

Про це заступник генерального прокурора Євген Єнін повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Буквально 29 вересня відбулася нарада у генерального прокурора, який дав вказівку прискорити завершення експертиз у справі Табачника. Ми будемо виходити на формування нашої позиції для подальшої передачі справи до суду",- сказав він.

При цьому Єнін не виключив заочну процедуру його судового засудження.

Він підтвердив, що Табачник ховається в Ізраїлі.

Як відомо, липні 2015 року Служба безпеки України оголосила в розшук Табачника.

Наприкінці травня того ж року Генеральна прокуратура висунула підозру Табачнику в розкраданні бюджетних коштів.

Раніше в інтерв'ю "Українській правді" колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що екс-міністр освіти Дмитро Табачник живе в Тель-Авіві (Ізраїль).

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоТабачник
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