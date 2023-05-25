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Журналісти знайшли бізнес ексміністра Табачника в Криму

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 25 травня 2023, 13:13
Журналісти знайшли бізнес ексміністра Табачника в Криму
ДМИТРО ТАБАЧНИК. ФОТО "УКРиНФОРМА"

Підозрюваний у держзраді колишній міністр освіти України Дмитро Табачникз 2021 року є співзасновником компанії, зареєстрованої за російським законодавством в окупованому Криму. 

Джерело: "Схеми"

Деталі: Як повідомляють "Схеми", за даними реєстру юридичних осіб РФ, з жовтня 2021 року Дмитро Табачник володіє часткою в 50% компанії ООО "Специализированный застройщик "Таврида-Центр". Місце реєстрації – Крим, місто Сімферополь. Основним напрямом роботи вказана  "діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника". 

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Партнером Табачника є місцевий забудовник та росіянин Володимир Аматуні. У 2021 році "Таврида-Центр" зафіксувала збитки, звіти за 2022 поки не опубліковані. 

"Схеми" наголошують, що це вже друга фірма РФ, співзасновником якої є Табачник. Із 2019 року він володіє часткою у компанії ООО "Лиэль-ФМ". 

На питання журналістів про його підтримку окупаційної влади та про бізнес в Криму Табачник відповів: "До свидания".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • Служба безпеки України підозрює Табачника в державній зраді. За даними спецслужби, він співпрацює з Федеральною службою безпеки РФ і координував із російською спецслужбою нею свої дії після початку повномасштабної війни.
  • Зокрема, його підозрюють в участі в організації псевдореферендумів в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.
  • У лютому президент Володимир Зеленський позбавив Табачника українського громадянства. 
  • У листопаді 2022-го Табачнику повідомили про підозру в державній зраді. У січні цього року накладено арешт на його майно.
  • Дмитро Табачник мав намір балотуватися в місцеві депутати на незаконних виборах в окупованій частині Запорізької області.

Теми: КримТабачник
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