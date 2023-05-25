Журналісти знайшли бізнес ексміністра Табачника в Криму

Підозрюваний у держзраді колишній міністр освіти України Дмитро Табачникз 2021 року є співзасновником компанії, зареєстрованої за російським законодавством в окупованому Криму.

Джерело: "Схеми"

Деталі: Як повідомляють "Схеми", за даними реєстру юридичних осіб РФ, з жовтня 2021 року Дмитро Табачник володіє часткою в 50% компанії ООО "Специализированный застройщик "Таврида-Центр". Місце реєстрації – Крим, місто Сімферополь. Основним напрямом роботи вказана "діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника".

Реклама:

Партнером Табачника є місцевий забудовник та росіянин Володимир Аматуні. У 2021 році "Таврида-Центр" зафіксувала збитки, звіти за 2022 поки не опубліковані.

"Схеми" наголошують, що це вже друга фірма РФ, співзасновником якої є Табачник. Із 2019 року він володіє часткою у компанії ООО "Лиэль-ФМ".

На питання журналістів про його підтримку окупаційної влади та про бізнес в Криму Табачник відповів: "До свидания".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: