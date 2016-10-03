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У Петрівському й Богданівці через міни небезпечно – ОБСЄ

Понеділок, 3 жовтня 2016, 16:29

На Донбасі у Петрівському, яке контролюють бойовики так званої "ДНР", та у Богданівці, підконтрольній владі України, немає гарантій безпеки.

Про це повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у Twitter.

"Жодних гарантій безпеки в підконтрольному "ДНР" Петрівському та підконтрольній уряду Богданівці – наявність мін", – йдеться у повідомленні.

"СММ може/готова спостерігати, але їй перешкоджають", – наголошує СММ ОБСЄ.

Як відомо, 21 вересня тристороння контактна група щодо конфлікту на сході України домовилася в Мінську про розведення сил у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського в разі, якщо там 7 діб не відкриватимуть вогонь, що підтвердить місія ОБСЄ.

Теми: ДонбасОБСЄАТОМінські угоди
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