У Петрівському й Богданівці через міни небезпечно – ОБСЄ

На Донбасі у Петрівському, яке контролюють бойовики так званої "ДНР", та у Богданівці, підконтрольній владі України, немає гарантій безпеки.

Про це повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у Twitter.

"Жодних гарантій безпеки в підконтрольному "ДНР" Петрівському та підконтрольній уряду Богданівці – наявність мін", – йдеться у повідомленні.

"СММ може/готова спостерігати, але їй перешкоджають", – наголошує СММ ОБСЄ.

Жодних гарантій безпеки в підк. «ДНР» Петрівському та підк. уряду Богданівці – наявнітсь мін. СММ може/готова спостерігати, але їй перешкодж — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) October 3, 2016

Як відомо, 21 вересня тристороння контактна група щодо конфлікту на сході України домовилася в Мінську про розведення сил у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського в разі, якщо там 7 діб не відкриватимуть вогонь, що підтвердить місія ОБСЄ.