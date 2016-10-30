У Молдові проходять перші за майже 20 років прямі вибори президента

У неділю, 30 жовтня, в Республіці Молдова проходять чергові, всенародні вибори президента.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Згідно з даними Державного реєстру виборця, загальна кількість громадян з правом голосу становить 3,2 мільйона громадян (включаючи громадян, які проживають на лівому березі Дністра - території Придністровського регіону, непідконтрольного конституційній владі Молдови). Для організації процесу голосування відкриті 2081 виборчих ділянки, в тому числі 100 виборчих дільниць за межами країни", - повідомили в ЦВК Молдови.

Відомо також, що найбільше виборчих дільниць за межами Молдови працюватимуть в Італії (25), Румунії (11), Російської Федерації (8), США (7), Франції (6), Португалії та Іспанії (по 4 ділянки).

Виборчі дільниці відкрилися о 7.00 годині за місцевим часом, а голосування завершиться о 21.00.

За ходом голосування стежитимуть понад три тисячі спостерігачів, в тому числі 562 іноземних спостерігача. Вибори президента Молдови висвітлюватимуть 160 іноземних журналістів.

Попередні підсумки щодо явки на виборах будуть представлені в 22.00, а перші попередні результати голосування ЦВК оприлюднить в понеділок вранці, 31 жовтня.

Для визнання виборів такими, що відбулися, явка повинна скласти не менше 1/3 виборців, включених до Державного реєстру виборців.

На пост президента Молдови претендують 9 кандидатів - 6 представників політичних партій і 3 незалежні кандидати.

Якщо в першому турі жодному з кандидатів не вдасться набрати більше 50% голосів, через два тижні, 13 листопада, відбудеться другий тур виборів.

Нагадаємо, це перші після 1996 року всенародні вибори президента. З 2001 року, після зміни Конституції, главу держави обирав парламент, однак навесні 2016 року Конституційний суд Молдови виніс вердикт про повернення до процедури всенародного голосування.

Детальніше про президентські вибори у Молдові – у статті "Лівий крен Молдови. Чи можливо зупинити друга Путіна на шляху до президентства"