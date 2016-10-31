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АТО: окупанти здійснили 54 обстріли з мінометів та артилерії

Понеділок, 31 жовтня 2016, 06:28

За минулу добу російсько-окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 31 обстріл. Порушуючи "режим тиші", противник відкривав вогонь в районі Мар’їнки та Новомихайлівки зі стрілецької зброї, кулеметів, гранатометів, в Павлополі – з мінометів калібру 82 мм, а в Талаківці та Широкиному ворог застосував протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та міномети калібру 120 мм.

По захисниках Старогнатівки бойовики відкрили вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї, а по укріпленнях в Красногорівці та Гнутовому – з мінометів обох калібрів, кулеметів і гранатометів. За вказаний період українські підрозділи у Водяному зазнали обстрілів зі зброї різних калібрів. Зокрема, зі ствольної артилерії 152 мм.

На Луганському напрямку зафіксовано 5 порушень "режиму тиші". Противник вдавався до збройних провокацій в районі села Лопаскіне з використанням гранатометів, в Кримському - мінометів 82 калібру, гранатометів та стрілецької зброї. В бік Троїцького російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів 120 калібру, а поблизу Калиново-Попасного – з артилерії калібру 122 мм.

На Донецькому напрямку відбулось 18 провокацій проти Збройних Сил України. В Зайцевому ворог піддав обстрілам позиції сил АТО з гранатометів та стрілецької зброї, в районах Луганського та Новгородського - з озброєння БМП та кулеметів великого калібру. По захисниках Верхньоторецького і Троїцького обстріли тривали з мінометів калібру 82 мм, а в Авдіївці та шахті Бутівка – з мінометів обох калібрів.

Теми: ДонбасАТОбойові дії
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