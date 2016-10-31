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Електронні декларації подали не всі: сім нардепів не відзвітували

Понеділок, 31 жовтня 2016, 09:29

Строк подачі електронних декларацій сплив, але сім народних депутатів не відзвітували про своє майно.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські новини.

Зокрема, не подали декларації депутати В'ячеслав Богуслаєв і Анатолій Гіршфельд (обидва - депутатська група "Воля народу"), Ігор Шкіря (група "Відродження") і Юрій Шухевич (фракція Радикальної партії Олега Ляшка).

Також декларацію не подала сестра головного військового прокурора Анатолія Матіоса, депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Марія Матіос.

Крім того, у встановлений законом строк не подали декларації депутати Олександр Онищенко ("Воля народу") і Сергій Клюєв (фракція "Опозиційний блок").

При цьому подав декларацію депутат Віктор Шевченко (позафракційний), що приступив до виконання обов'язків депутата 6 вересня.

Відповідно до закону, декларації за 2015 рік зобов'язані були подати службові особи, які на день початку подання декларацій (1 вересня) займали відповідальне й особливо відповідальне становище.

30 жовтня - останній день подання електронної декларації про доходи.

Всі члени Кабінету міністрів (прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри й міністри), а також перші заступники міністрів і заступники міністрів подали електронні декларації.

Згідно із законом, умисне неподання декларації, карається штрафом від 2500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Теми: декларації
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