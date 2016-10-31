У СЦКК попереджають про небезпеку екокатастрофи на Донбасі

Російська сторона Спільного центру контролю й координації відмовляється гарантувати дотримання режиму припинення вогню з боку бойовиків ОРДО для усунення екологічної небезпеки.

Про це заявляє українська сторона СЦКК на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

"Українською стороною СЦКК отримано письмове підтвердження про відмову без пояснення причин надати гарантії безпеки при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт по заявках Авдіївського коксохімічного заводу та Красногорівського вогнетривкого заводу", – зазначено в повідомленні.

Крім того, на даний час не поступало відповіді щодо надання гарантій безпеки при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт за заявками Фенольного заводу та Бахмутського Аграрного Союзу.

"Затримка або невиконання відновлювальних робіт на зазначених об’єктах створює передумови виникнення гумантарної і екологічної катастроф, які можуть торкнутися десятків а може і сотні тисяч мирних мешканців по обидва боки лінії зіткнення сторін", – йдеться в заяві української сторони СЦКК.

Українська правда